У Дніпрі для працівників мерії влаштували навчальні збори з військової підготовки

Такі навчання для працівників муніципалітету Дніпра планують проводити щороку.

22 серпня, напередодні 27-ї річниці незалежності України, понад 150 працівників міськради Дніпра вирушили на тренувальний майданчик одного з підрозділів Збройних сил України. Представники міських департаментів і управлінь – чоловіки та жінки різного віку й рівня фізичної підготовки – опановували військову майстерність та вправність. Усе – добровільно.

Перед початком навчань для учасників провели шикування та короткий інструктаж. Далі для виконання завдань їх розділили на різні групи.

«Це – ініціатива мера Дніпра Бориса Філатова. Такі навички важливі й актуальні. Всі пам’ятають, як декілька років тому Дніпро став основним форпостом, стримавши російську агресію. Ми були одним із передових міст, взяли на себе удар. Тому вважаємо правильним відзначати День Незалежності саме так», – зазначив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко.

Працівники міськради вправлялися у збиранні та розбиранні стрілецької зброї, долали смугу перешкод, намагалися вкластися у нормативи із захисту від зброї масового ураження, а ще – тренувалися надавати першу медичну допомогу в польових умовах.

«Спочатку було страшно. Насправді, тут усе не так легко, як може здаватися. Однак мені хотілося на собі випробувати, як воно, відчути емоції. Я трохи боюся висоти, тому мені було тяжко. Але якщо першого разу не вийшло, обов’язково вийде наступного», – розповіла працівниця міської Інспекції з питань праці та зайнятості населення Ольга Богданець.

Інструктори навчальних зборів своїх сьогоднішніх підопічних хвалять. Кажуть: попри відсутність у багатьох досвіду військової служби, із завданнями таки справляються.

«Для першого разу все досить чудово. Були такі люди, які майже вкладалися у норматив. Багато хто вдягав спецформу вперше, однак впоралися. Молодці», – розповів солдат Олег Житник.

Учасники зборів також мали змогу оглянути стрілецьку зброю та військову техніку на майданчику військової частини, а ще – побачити майстер-клас із рукопашного бою. Такі навчання для працівників муніципалітету Дніпра планують проводити щороку. Однак сподіваються, що здобуті навички бойової підготовки цивільному населенню все ж не знадобляться.