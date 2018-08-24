Вакарчук під час концерту закликав звільнити Сенцова та присвятив пісню військовим

У перерві між виконанням пісень Вакарчук виказав промову, під час якої закликав звільнити політв'язня.

Лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук під час концерту в Києві закликав звільнити політв'язня Олега Сенцова, який голодує у російській колонії 104 день.

Про це повідомляє Громадське.

У перерві між виконанням пісень Вакарчук виказав промову, під час якої закликав звільнити політв'язня.

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"У цей день, коли ми тут, є ті, хто не з нами. Це патріоти, герої, яких поза їх волею позбавили права відзначати незалежність України у нас вдома. Це політичні в'язні, українці, які перебувають у російських тюрмах прямо зараз. І ми не просто підтримуємо їх морально, ми не просто віддаємо свої душі і серця їм, ми вимагаємо, щоб вони були негайно звільнені", - наголосив співак.

Вакарчук присвятив Сенцову та іншим політв'язням пісню «Коли тобі важко». «Для Олега Сенцова та інших - наступна пісня», - сказав лідер гурту.

«Наші в’язні мають бути звільнені» — лідер гурту «Океан Ельзи» під час концерту у Києві присвятив пісню «Коли тобі важко» українським політв'язням Кремля pic.twitter.com/ojX4nlsXPN — Hromadske.UA (@HromadskeUA) August 24, 2018

Через декілька композицій Вакарчук оголосив, що присвячує пісню «Ще Мить» військовим у зоні бойових дій на Донбасі.

Нагадаємо, у липні гурт «Бумбокс» зіграв концерт на межі з анексованим Кримом з вимогою звільнити політв’язнів.