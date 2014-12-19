Головну новорічну ялинку країни сьогодні відкриють у столиці
09:35, 19 грудня 2014Суспільство
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Сьогодні ввечері в Києві відкриється головна новорічна ялинка країни.
У Києві готуються до відкриття головної ялинки країни / Фото УНІАН
Відбудеться це в центрі на Софійській площі. Вперше за час незалежності це не штучна, а жива ялина.
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Вона важить 12 тонн, висота 24 м, вік 82 роки. Ялинку доставили з Івано-Франківської області.
Вартість новорічного дерева становить більше 500 тис. грн.
Головну новорічну ялинку країни сьогодні офіційно відкриють у столиці
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