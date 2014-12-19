Головну новорічну ялинку країни сьогодні відкриють у столиці

Сьогодні ввечері в Києві відкриється головна новорічна ялинка країни.

Відбудеться це в центрі на Софійській площі. Вперше за час незалежності це не штучна, а жива ялина. Читайте такожНовий рік у Києві зустрічатимуть на Софійській площі, а святковий ярмарок відкриється вже 16 грудня Вона важить 12 тонн, висота 24 м, вік 82 роки. Ялинку доставили з Івано-Франківської області. Вартість новорічного дерева становить більше 500 тис. грн.

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