Свято 1 вересня: найкращі привітання із Днем знань
Вже в цю суботу відбудеться найбільше свято для всіх першокласників - День знань. Так як у цьому році 1 вересня припадає на суботу, школи можуть провести урочисті лінійки, як в суботу, так і 3 вересня в понеділок.
Найбільш хвилюючим цей день є, звичайно, для першокласників, тому УНІАН зібрав для вас вітання, які точно допоможуть дитині зарядитися святковим настроєм і порадіти цього урочистого дня.
***
Перший раз у перший клас!
Це ж таке є свято,
Добрим учнем в школі будь,
Друзів май багато.
Вчителів завади шануй,
Вчи буквар до дірки!
Нехай тішаться батьки
За твої п’ятірки.
***
Перший клас сьогодні вам
Відчиняє двері,
Порадуйте і тат і мам,
Будьте мудрі й вченні,
Поважайте вчителів,
Добрих друзів майте,
На дванадцять завжди вчіться,
А двійок – не майте!
***
Вітаємо всіх з днем знань!
Всіх, хто любить пізнавати!
Серед інших побажань –
Попереду інших крокувати!
Ми бажаємо чудових книг,
Мудрих вам вчителів,
Завжди нових, цікавих
Креативних вам ідей!
***
Вже піснями
Красне літо
Од дзвеніло у садах.
Як господар,
Діловито
Вийшов вересень
На шлях.
Він, як батько,
Мудрий, щирий,
Дав у руки нам книжки.
Оживив шкільне подвір’я
Сміх дитячий
Гомінкий.
Вересень,
Немов учитель,
Двері школи відчинив.
Школярів
Дзвінком врочистим
До навчання
Запросив.
***
Хай навчання в радість буде,
Хай наука не забуде
Поміститись в голові
Щоб вдавалось все тобі!
Загалом, ти добре вчися,
І ніколи не журися
Про оцінки, про свої,
Знай, що головне в житті — це освіта і знання,
Школа, вчитель і рідня!
***
Приходить до нас день знань
Разом з вереснем.
Хочу тебе привітати,
З першим осіннім днем!
Нехай новий навчальний рік,
Удачу принесе,
Успіхів, натхнення
І творчості політ!
***
Навчатись на відмінно
Бажаєм вам віднині.
Батькам своїм на радість,
На славу Україні!