Свято 1 вересня: найкращі привітання із Днем знань

В цей день у школах проходять урочисті лінійки для першокласників.

Вже в цю суботу відбудеться найбільше свято для всіх першокласників - День знань. Так як у цьому році 1 вересня припадає на суботу, школи можуть провести урочисті лінійки, як в суботу, так і 3 вересня в понеділок.

Найбільш хвилюючим цей день є, звичайно, для першокласників, тому УНІАН зібрав для вас вітання, які точно допоможуть дитині зарядитися святковим настроєм і порадіти цього урочистого дня.

***

Перший раз у перший клас!

Це ж таке є свято,

Добрим учнем в школі будь,

Друзів май багато.

Вчителів завади шануй,

Вчи буквар до дірки!

Нехай тішаться батьки

За твої п’ятірки.

***

Перший клас сьогодні вам

Відчиняє двері,

Порадуйте і тат і мам,

Будьте мудрі й вченні,

Поважайте вчителів,

Добрих друзів майте,

На дванадцять завжди вчіться,

А двійок – не майте!

***

Вітаємо всіх з днем знань!

Всіх, хто любить пізнавати!

Серед інших побажань –

Попереду інших крокувати!

Ми бажаємо чудових книг,

Мудрих вам вчителів,

Завжди нових, цікавих

Креативних вам ідей!

***

Вже піснями

Красне літо

Од дзвеніло у садах.

Як господар,

Діловито

Вийшов вересень

На шлях.

Він, як батько,

Мудрий, щирий,

Дав у руки нам книжки.

Оживив шкільне подвір’я

Сміх дитячий

Гомінкий.

Вересень,

Немов учитель,

Двері школи відчинив.

Школярів

Дзвінком врочистим

До навчання

Запросив.

***

Хай навчання в радість буде,

Хай наука не забуде

Поміститись в голові

Щоб вдавалось все тобі!

Загалом, ти добре вчися,

І ніколи не журися

Про оцінки, про свої,

Знай, що головне в житті — це освіта і знання,

Школа, вчитель і рідня!

***

Приходить до нас день знань

Разом з вереснем.

Хочу тебе привітати,

З першим осіннім днем!

Нехай новий навчальний рік,

Удачу принесе,

Успіхів, натхнення

І творчості політ!

***

Навчатись на відмінно

Бажаєм вам віднині.

Батькам своїм на радість,

На славу Україні!