У Києві СБУ впіймала "злодія в законі" на прізвисько "Папуна" (фото)

Співробітники СБУ затримали злочинця в Оболонському районі столиці і примусово видворили за межі України.

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України затримали в Києві "злодія в законі", причетного до скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів.

Про це повідомляє прес-служби СБУ на сторінці в Facebook.

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"Правоохоронці встановили, що представник кримінальних кіл однієї з країн Південного Кавказу на прізвисько "Папуна", незважаючи на заборону в'їзду, незаконно повернувся в Україну. За інформацією спецслужби, зловмисник прибув на територію України для координації діяльності злочинних угруповань. Злодій в законі повинен був взяти під контроль перерозподіл грошових потоків від грабежів, розбійних нападів, крадіжок і здирства", - йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ затримали зловмисника в Оболонському районі столиці і примусово видворили за межі України.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Київщині затримали раніше був видворений з України "злодія в законі" Дато Агджабединского.