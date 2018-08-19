На Київщині затримали видвореного з України "злодія в законі" Дато Агджабединського (фото)

На даний момент в Україні ховаються такі "злодії в законі", як "Нодар Руставський", "Антімос", "Паата Кутаїський", "Лаша Сван" і "Куцу".

У Київській області правоохоронці повторно затримали "злодія в законі" на прізвисько Дато Агджабединський.

Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції України В'ячеслав Аброськін на сторінці в Facebook.

"Вчора ввечері співробітники поліції Київської області затримали "злодія в законі", 1985 р. н., кримінальне прізвисько Дато Агджабединський. Цей "турист" затримувався і раніше правоохоронцями Києва та Львова в травні поточного року і по ньому вже приймалося рішення про видворення з території України із забороною в'їзду на 3 роки", - написав Аброськін.

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Він додав, що в Україні є і інші "злодії в законі" і правоохоронці зроблять все можливе, щоб вислати їх за межі держави.

"Він тут такий не один виконавець завдань ФСБ: десь ховаються такі гастролери, як "Нодар Руставський", "Антімос", "Паата Кутаїський", "Лаша Сван", "Куцу" та інші", - додав заступник голови Нацполиции.

Як повідомляв УНІАН, в Україні діють від 80 до 100 «злодіїв у законі».