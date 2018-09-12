ЗМІ з'ясували причини нестачі кваліфікованих дитячих психологів у школах (відео)
Ставки низькі, один чоловік повинен впоратися з сотнями учнів. Після інциденту у столичній школі, коли учень проткнув вчительку ножицями, проблема стала ще гострішою.
Між тим, в іншій школі учень тримає в терорі весь клас, і жоден психолог нічого не може зробити.
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За історією 8-річного Артура ТСН стежить ще з кінця минулого року. Про випадки дитячої агресії, і чому шкільні психологи часом безсилі - в сюжеті ТСН.
Як повідомляв УНІАН, у Києві учень 8 класу наніс вісім колотих ран вчительці інформатики за те, що вона поставила йому "прочерк". Інцидент стався в спеціалізованій школі №94.
Школяр спочатку вдарив її стільцем по голові, а після завдав удари ножицями в спину. На даний момент їй зробили кілька операцій, її стан оцінюють як важкий.
Нападник учень в класі був новеньким. В Київ він разом з батьками приїхав з Івано-Франківської області. Хлопчика теж госпіталізували у лікарню, він у важкому психологічному стані.