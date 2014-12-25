У Києві на льоду втонув рибалка

По прибутті виявилося, що загиблий знаходиться за 120 м від берега на поверхні тонкого льоду. За допомогою спеціального рятувального човна бійці дісталися до тіла чоловіка й, завантаживши його на борт, доставили на берег.

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Лід у затоці крихкий і тонкий, під берегом – взагалі проламаний. Досі залишається не зрозумілим, як померлий міг дістатися за 120 м від берега. Свідки повідомляють, що чоловік ставив щуколовки. За якийсь час лід не витримав навантаження і проламався під чоловіком.

Намагаючись вибратися, риболов проламував кригу далі і далі, однак до товстого льоду так і не добрався. Аби допомогти чоловікові, охоронець найближчої бази відпочинку кидав йому мотузки та дерев’яну драбину, однак врятувати не зміг.

Коли рятувальники витягли тіло померлого на берег, охоронець бази відпочинку впізнав у ньому свояка 1975 року народження.

За словами очевидців, чоловік не довго знаходився у воді, однак за характерними ознаками видно, що пройшло близько 25-35 хв. На жаль, відкачати та врятувати потопельникові життя не вдалося.