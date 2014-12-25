В Одесі офіс волонтерів та залізничні колії підірвані пристроями різних типів - міліція

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив начальник Головного управління МВС в Одеській області Іван Катеринчук. Він відзначив, що ці провадження розслідує СБУ, а міліція виконує лише «окремі доручення».

«Характер вибухових пристроїв – не однотипний. Вибух в офісі волонтерів і на залізниці – абсолютно різні вибухові пристрої. Ми зафіксували одного фігуранта, який прибув до нас з Придністров`я, почали його відпрацювання, навіть виставили засідку в будинку, в якому він міг проживати, але... За збігом обставин чи не за збігом, він потрапив у ДТП і загинув, у районі 2-х стовпів – збила машина», - повідомив Катеринчук.

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Він відзначив, що на іноземці була кобура з-під пістолета системи «Макаров», магазин від пістолета – з 8 патронами калібру 9 мм, а в орендованому ним будинку – арсенал боєприпасів і зброї.

«Підривники, які ми у нього знайшли, ідентичні тим, які були використані при вчорашньому вибуху на залізниці. Єдина відмінність - колір ізоляційної стрічки, оскільки вони виготовлялися вручну», - сказав Катеринчук. Він також закликав жителів регіону повідомляти міліцію про всіх підозрілих осіб.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі в ніч на 10 грудня невідомі підірвали офіс руху «Волонтерська сотня», розташований в приміщенні бізнес-центру.

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24 грудня в Одесі вибухнула залізнична колія під час проходження вантажного поїзду в районі станції «Застава-1». Вантажний поїзд, у складі якого було 52 вагони, завантажені вугіллям, рухався до пункту призначення на ст. Ізмаїл.

У селі Нерубайське Одеської області в будинку, який орендував 55-річний житель Придністров`я, міліція виявила арсенал зброї. Фігуранта знайдено мертвим 24 грудня близько 5.00 на узбіччі автодороги «Одеса-Кучургани». Згідно з висновком експерта, зазначені травми характерні для дорожньо-транспортної події.

Під час огляду згаданого будинку виявлено: 120 бронебійно-трасуючих патронів калібру 7,62 мм, 27 пістолетних патронів калібру 9 мм, 3 саморобних вибухових пристрої з вогняним способом приведення в дію, кожний з яких складався з трьох тротилових шашок. Крім того, запальні трубки з вогнепровідним шнуром до кожного вибухового пристрою, 1 тротилова шашка «Тип 400», по 4 гранати РГД і Ф-1 із запалами, електродетонатор, елементи для приладу безшумної стрілянини.