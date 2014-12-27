Потужність нічного вибуху в Одесі оцінили у кілограм тротилу

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МВС в Одеській області, у руках невідомого вибухнув пристрій орієнтовної потужності - еквівалент 1 кг тротилу.

За словами представника управління, вибухи аналогічної потужності сталися також під час терактів проти руху «Волонтерська сотня» та магазину «Патріот», який реалізує товари з патріотичною символікою.

Вибух пролунав о 4.30, повідомлення про нього надійшло до міліції через 20 хвилин.

Читайте такожЗМІ: Вибух на березі моря під Маріуполем 23 грудня міг бути диверсією (фото)«Передбачається, що невідомий ніс вибухівку в руках, виходячи з ушкоджень, які він отримав. Зокрема, у нього відірвані рука, нога, інша нога «висить на волосині», сильно пошкоджено обличчя, голова ... На місці події продовжують працювати експерти», - сказали в управлінні.

Певною мірою робота правоохоронців ускладнена хуртовиною.

Класифікація того, що сталося, стане відомою пізніше.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі на вулиці Сегедській в Одесі пролунав вибух, в результаті якого загинув чоловік.

Попереднім розслідуванням встановлено, що по вулиці пересувався невстановлений громадянин віком до 45 років, і швидше за все, він переносив в руках вибуховий пристрій. Під час руху стався неконтрольований вибух, у результаті якого понівечене тіло чоловіка вибуховою хвилею було відкинуто на десять метрів на проїжджу частину вулиці.

Крім даного чоловіка, особа якого поки не встановлена, ніхто з інших громадян не постраждав.

3 грудня в центрі Одеси було підірвано магазин «Патріот», 10 грудня - приміщення в бізнес-центрі, в якому розташовувалося громадський рух «Волонтерська сотня», що допомагає українським військовослужбовцям.