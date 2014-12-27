В Одесі пролунав вибух, загинув чоловік

Як повідомляє Відділ зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Одеській області, інформація про вибух надійшла сьогодні, 27 грудня, о 04.50 до Приморського райвідділу міліції.

На місце негайно виїхало керівництво одеської міліції, слідчо-оперативна група, експерти вибухотехнічної служби.

Попереднім розслідуванням встановлено, що по вулиці пересувався невстановлений громадянин, віком до 45 років, та переносив в руках поклажу, в якій, ймовірніше за все, знаходився вибуховий пристрій. Під час руху стався неконтрольований вибух, в результаті якого понівечене тіло чоловіка вибуховою хвилею викинуло на десяток метрів на проїжджу частину вулиці.

Читайте такожУ Києві під час вибуху в гуртожитку загинула 1 людина, ще 2 постраждалиОкрім даного чоловіка, особа якого поки що не встановлена, ніхто з інших пересічних громадян не постраждав. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна та балкони прилеглих житлових будинків.

На місці працюють усі служби міліції для встановлення обставин події.