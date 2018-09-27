"Мовчання вбиває": під будівлею АП мітингує 300 людей з вимогою не ігнорувати напади на активістів (фото, відео)

Наразі в заході, що проходить під назвою «Ніч на Банковій», беруть участь близько 300 людей, ситуація спокійна.

У Києві на перехресті вулиць Банкова та Інститутська триває акція із вимогою до влади не ігнорувати численні напади на громадських активістів.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники заходу закликають владу, зокрема, президента України Петра Порошенка, не ігнорувати численні випадки нападів на громадських активістів та належним чином розслідувати їх.

Учасники акції стверджують, що часто напади на активістів маскують під пограбування чи інші побутові злочини для того, щоби не розслідувати їх і не знаходити справжніх винуватців цих нападів.

Також активісти тримають в руках саморобні плакати з написами «Мовчання вбиває».

Крім того, на агітаційному наметі учасники акції розмістили фотографії активістів, які впродовж щонайменше поточного року були побиті за свою громадянську позицію і щодо яких винуватців так і не знайдено.

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Як повідомляв УНІАН, раніше в Адміністрації президента поінформували, що Порошенко поділяє стурбованість учасників акції «Мовчання вбиває» численними нападами на активістів. "Тому в понеділок він зателефонував головному лікарю міської клінічної лікарні Одеси, щоб поцікавитися станом здоров’я громадського активіста Олега Михайлика. Діючи в межах своїх конституційних повноважень, глава держави заслухав інформацію генерального прокурора Юрія Луценка та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і поставив їм вимоги щодо розслідування замахів на громадян з активною життєвою позицією", - йдеться в повідомленні АП.

"Порошенко не задоволений загальною криміногенною ситуацією в країні, вимагає, щоб на координаційній нараді з питань боротьби зі злочинністю було розглянуте це питання, і чекає відповідного звіту" - додали в прес-службі АП.