За добу в Україні через пожежі загинули 15 людей, врятовано вісім

Протягом доби 2 січня підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій врятували на пожежах 8 осіб.

За даними прес-служби ДСНС, протягом доби в Україні виникло 149 пожеж, з них в житловому секторі 112, виробничій сфері 5, на транспорті 9, інші причини 23. На пожежах врятовано 8 осіб, 3 особи постраждали, 15 людей загинули.

Читайте такожЕксперти назвали попередню причину пожежі в харківському кафеЗагалом підрозділами ДСНС України протягом доби для проведення заходів з попередження надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на події та ліквідації їх наслідків, гасіння пожеж, проведення інших рятувальних заходів здійснено 663 виїзди.

У результаті вжитих заходів також врятовано 64 будівлі та 5 одиниць автотракторної техніки.