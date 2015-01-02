За фактом пожежі у кафе в центрі Харкова розпочато розслідування
22:56, 02 січня 2015Суспільство
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У Харкові за фактом пожежу у кафе «Нью Хата», що в парку імені Т.Шевченка в центрі міста, розпочато розслідування.
За фактом пожежу у кафе в центрі Харкова розпочато розслідування / vk.com/almari_guitars
Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області.
За відомостями прокуратури, попередня кваліфікація події – ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки). Слідство проводить міліція. На місці працюють експерти.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 2 січня, близько 17:20 в Харкові сталася пожежа у кафе «Нью хата». Внаслідок інциденту постраждали троє жінок.
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