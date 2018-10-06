Напад на Михайлика: поліція відкинула дві версії з п'яти

Крім того, поліція не виключає ймовірність здійснення підозрюваними у нападі на Михайлика серійних злочинів.

Поліція наразі розглядає три основні версії нападу на одеського активіста Олега Михайлика. Раніше поліція розглядала п'ять версій нападу.

Про це повідомив очільник поліції Одещини Дмитро Головін, передає "Громадське".

За його словами, поліція відпрацьовує три версії нападу: громадська діяльність; діяльність Михайлика у зв'язку з будівництвом ЖК «Золотий берег»; конфлікт підприємців та влади довкола права на земельну ділянку одного з ринків Одеси.

«Наразі ми відпрацьовуємо саме ці три версії», — повідомив Головін.

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Він також підтвердив, що за активістом Михайликом велось стеження. Однак, подробиць не повідомив.

Головін не виключає, що до цього може бути причетний один із трьох підозрюваних — Торніке Нагладзе, котрий нібито має першу групу інвалідності.

«Це він зараз на візку. За нашою інформацією, він та ще двоє підозрюваних були причетні до низки кримінальних злочинів, яких саме — поки сказати не можу. Але навіть те, що він на візку не заважало йому [діяти] за спільним умислом з іншими підозрюваними», — зазначив Головін.

Крім того, поліція не виключає ймовірність здійснення підозрюваними у нападі на Михайлика серійних злочинів, зокрема, причетність «до нападів на інших активістів, або роботу на спільних замовників».

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За словами Головіна, апеляційні скарги підозрюваних у нападі на Михайлика суд розглядатиме 8 жовтня, наразі ж вони відмовляються свідчити і не співпрацюють зі слідством.

Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 22 вересня в поліцію надійшла інформація про те, що в центрі Одеси зловмисники стріляли у відомого активіста, лідера міської організації партії «Сила людей» Олега Михайлика. Він дістав проникаюче вогнепальне поранення в плече і в грудну клітину.

25 вересня прокурор Одеської області Олег Жученко заявив про затримання трьох підозрюваних у замаху на активіста. Затриманим повідомлено про підозру у замаху на вбивство - ст. 15, ст. 115 Кримінального кодексу України. Наразі всі троє перебувають під вартою.