Вийшов до магазину по кавун: одеський активіст Михайлик розповів деталі замаху на нього

Активіст додав, що цілий день їздив містом, у нього було кілька зустрічей, пов'язаних з його приватним бізнесом.

Активіст Олег Михайлик, на якого скоїли замах 22 вересня, розповів, що отримав кулю у груди, коли вийшов до магазину по кавун.

Про це він заявив під час першої після нападу прес-конференції 5 жовтня, яку влаштував на вході у двір його будинку, неподалік від того місця, де його підстрелили.

"Це був звичайний суботній день, крім того, що я поїхав брати участь в акції, спрямованій на недопущення забудови пляжу Ланжерон одним відомим негідником за прізвищем Кисловський. Після завершення акції мені потрібно було поїхати, оскільки у мене були нагальні питання", - розповів Михайлик.

Активіст додав, що цілий день їздив містом, у нього було кілька зустрічей, пов'язаних з його приватним бізнесом, передає ТСН.

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"Увечері я пішов купити води та фруктів. Я йшов, як завжди, ніс його (кавун) додому. В якийсь момент я відчув сильний біль і щось гаряче з лівого боку грудей", - розповів Михайлик.

Він додав, що в цей момент ніхто не йшов йому назустріч, він не бачив нападника і не чув пострілу.

"Чесно кажучи, я навіть не знаю, як це сталося. Мабуть, там був шоковий стан. Певна спортивна підготовка допомогла мені дістатися до будинку, відкрити кодовий замок, пройти весь двір і вже на порозі свого будинку я втратив свідомість", - розповів активіст.

Також Михайлик додав, що зараз він почуває себе нормально фізично, але не дуже добре у розумінні психологічного стану.