СБУ затримала військового при спробі продати росіянам за безцінь авіадвигуни до Мі-8 (фото, відео)

Продати двигуни намагався командир роти охорони військової частини.

Співробітники військової контррозвідки Служби безпеки України запобігли викраденню двох авіаційних двигунів з військової частини у Київській області.

Читайте такожУ Харкові суд заборонив діяльність організації, що закликала до створення "ХНР" і входження до складу Росії

Як повідомили у прес-центрі СБУ, оперативники спецслужби у рамках розпочатого кримінального провадження встановили, що командир роти охорони військової частини підшукує клієнтів для купівлі двох двигунів до вертольотів Мі-8.

«Він пропонував через посередників агрегати покупцям за 400 тис. грн, серед яких, за наявною інформацією, були представники РФ. Ринкова вартість двигунів у десятки разів вища», - йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ задокументували, що зловмисник організував заїзд на територію військової частини вантажівки, якою збирався транспортувати вкрадені двигуни.

Правоохоронці затримали командира роти відразу після виїзду автомобіля з двигунами з території військової частини.

Зловмиснику оголошено про підозру в скоєнні злочину за ч. 3 ст. 410 Кримінального кодексу, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.