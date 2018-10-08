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Стало відомо, у чому СБУ підозрює колишнього чоловіка Лілії Подкопаєвої (відео)

18:17, 08 жовтня 2018
Суспільство
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Бізнесмена із Донбасу, який живе у Києві, посадили до СІЗО ще чотири дні тому. Але стало відомо про це лише сьогодні, йдеться у сюжеті ТСН.

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Печерський райсуд постановив, що Нагорного мають тримати під вартою протягом двох місяців з можливістю вийти під заставу у 528 тисяч гривень. Втім СБУ подала апеляцію на це рішення. 

"Те, що мене звинувачують у державній зраді, людину, яка служить 29 років жителям України, і ніколи ніким не була завербована. Я можу на поліграфі дати свідчення, що ніколи не співпрацював ані зі спецслужбами Росії, ані зі спецслужбами інших країн", - заявив під час розгляду апеляції Нагорний.

Товариші Нагорного арешт називають "чиєюсь класичною підставою" та заявляють, що його посадили за спілкування телефоном із російським бізнесменом Олексієм Дашутіним. У розмові він начебто підриває національні інтереси України. СБУ поки не коментує затримання та звинувачення. 

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Теги: #СБУ#гімнастка