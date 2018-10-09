У Дніпрі проведуть Забіг Пам'яті загиблих воїнів АТО

Забіг приурочений до Дня захисника України, де кожен зможе пробігти дистанцію за полеглого воїна.

У Дніпрі до Дня захисника України відбудеться Забіг Пам'яті загиблих воїнів АТО.

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Буде дві дистанції: меморіальна миля (1,6 км) і дитячий забіг (500 м), повідомили організатори, передає 056.

Забіг приурочений до Дня захисника України, де кожен зможе пробігти дистанцію за полеглого воїна, підтримати рідних, подякувати тим, хто захистив, захищає і буде захищати країну від війни.

"Це меморіальна миля, так ми хочемо вшанувати пам'ять Героїв, які віддали своє життя за наше мирне небо. Герої не вмирають, і ми з честю будемо нести їхні імена в стартових номерах в день забігу," - зазначила Валерія Чорноус.

Забіг відбудеться 13 жовтня в 9:00 в сквері Героїв, біля меморіалу Героїв АТО.