На Дніпропетровщині відпрацьовуватимуть ситуацію з руйнуванням греблі

В ході навчань будуть відпрацьовувати евакуацію у разі руйнування греблі Кременчуцької ГЕС.

З 16 по 18 жовтня на Дніпропетровщині пройдуть масштабні командно-штабні навчання системи цивільної оборони.

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Про це повідомив керівник обласної ДСНС Андрій Кульбач. В рамках навчань будуть відпрацьовувати дії у надзвичайних ситуаціях як мирного, так і воєнного часу, передає Дніпро вечірній.

У той же час на сайті Нікопольської міськради з'явилася інформація, що в ході навчань будуть відпрацьовувати евакуацію у разі руйнування греблі Кременчуцької ГЕС.

У травні 2018 року аналогічні навчання проводилися в Запоріжжі. За їхньою легендою , спочатку прориває греблю Кременчуцької ГЕС. Це тягне за собою руйнування гребель в Кам'янському (Середньодніпровська ГЕС), а потім і в Запоріжжі (Дніпровська ГЕС). Після прориву греблі Кременчуцької вода дійде до меж Запорізької області за 5 годин 30 хвилин.

Рівень води в Дніпровському водосховищі підніметься до 53 м через шість годин. Через 20 годин з моменту прориву Кременчуцької ГЕС очікується прорив Дніпрогесу.