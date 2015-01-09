У Запоріжжі затримали бойовика, який готував теракти
У Запоріжжі співробітники СБУ затримали члена терористичної організації т.зв. «Донецької народної республіки» на прізвисько «Король», який за вказівкою бойовиків готував терористичні акти у місті.
Як повідомляє прес-центр СБУ, встановлено, що 35-річний бойовик, мешканець Запорізької області, добровільно вступив до незаконного збройного формування «Восток» у червні ц.р. Йому видали зброю та відправили охороняти захоплену терористами адміністративну будівлю у Донецьку.
Окрім того, «Король» разом з іншими бойовиками здійснював збройні напади на мирне населення та українських військових на території Донеччини. Забезпечення їхньої злочинної діяльності здійснювали особисто ватажки бандформувань – постачали кулеметами «Утес», автоматичними гранатометами (АГС) та гранатами РГД-5.
Після повернення додому «Король» за завданням терористів «ДНР» розпочав підготовку до вчинення терактів та диверсій на об’єктах життєзабезпечення у Запоріжжі із застосуванням зброї та вибухівки. Зловмисники планували залякати населення та дестабілізувати ситуацію у мирному регіоні.
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Бойовик «Король» підшукував спільників, які мали спостерігати за українськими блокпостами та збирати дані про охорону об’єктів інфраструктури у Запоріжжі. Свої звіти про виконання завдань диверсанти повинні були надсилали кураторам-терористам.
Стосовно затриманого здійснюються слідчі дії у рамках кримінального провадження за ч.1 ст.258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Затриманий перебуває під вартою.