В Івано-Франківську сильний вітер повалив новорічну ялинку (фоторепортаж)

Ніхто не постраждав, вночі працювали відповідні аварійні служби, передає Радіо Свобода.

Як повідомили у департаменті житлово-комунального господарства, кріпили ялинку, як і в попередні роки, однак ці кріплення не витримали сильних поривів вітру.

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За словами директора департаменту Михайла Смушака, на ялинці пошкоджена ілюмінація, її не відновлюватимуть.

Наразі комунальники вже очислити Вічевий майдан, на ньому залишився лише стовбур ялинки, передає firtka.if.ua.

Раніше УНІАН повідомляв, що головну ялинку країни прикрашають більше трьох тисяч іграшок.