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Учасниця "Танців з зірками" повністю оголилася на фото

14:02, 24 жовтня 2018
Суспільство
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Камінська розбурхала мережу новим фото / фото instagram.com/babaslavka

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Пікантний знімок артистка опублікувала в Instagram. "Вчора занурила себе у світ шаблонної краси. Надивилася так, що аж комплекси з'явилися. Чи покоління у нас таке красиве, чи я у фотошопі погано працюю. Ось думаю, що з цим робити тепер? Що відрізати й куди пришити, щоб полегшало. У мене теж є такі фото, але мало. Хочу і я сьогодні побути в їхній шкурі, ну, або просто шкурою", - написала співачка.

Як повідомляв УНІАН, солістка української поп-групи "Неангели" Слава Камінська, яка нещодавно продемонструвала шикарну розтяжку, отримала серйозну травму під час репетиції першого номера танцювального шоу "Танці з зірками" і залишила проект.

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Теги: #танці з зірками