Привласнення $20 мільйонів "Ощадбанку": десятьом особам повідомили про підозру

Серед фігурантів справи - син чинного народного депутата, який, за даними слідства, разом з іншими бенефіціарними власниками групи «Креатив» набув корпоративні права «Чорноморгідрозалізобетон», придбані за рахунок коштів банку.

Десятьом особам, яких напередодні затримало Національне антикорупційне бюро України, повідомили про підозру у заволодінні 20 мільйонами доларів кредитних коштів "Ощадбанку".

Як повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, прокурори внесли до суду клопотання щодо усіх підозрюваних про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави від 5 до 150 мільйонів гривень.

Зазначається, що серед фігурантів справи - два чинних і один колишній працівник банку, у тому числі - заступник голови правління банку, які готували документацію щодо видачі кредиту і приховували від інших задіяних служб наявні невідповідності і порушення у документах позичальника.

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"Їх дії прокурорами кваліфіковано за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України", - повідомили в прокуратурі.

Також про підозру у вчиненні злочинів за ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.2 ст.28 ч.1 ст.366 КК України повідомили оцінювачу, яка надала оцінку майновим правам за фіктивним договором поставки, що були прийняті банком як забезпечення кредиту.

Крім того, підозру повідомлено 5 особам - головному бухгалтеру і працівникам підприємств групи «Креатив», які для досягнення спільного умислу із заволодіння коштами банку підробили низку документів і безпосередньо здійснювали легалізацію коштів шляхом їх переводу в безготівкову форму.

Водночас повідомлення про підозру оголосили сину чинного народного депутата, який, за даними слідства, разом з іншими бенефіціарними власниками групи «Креатив» (на той час) набув корпоративні права ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон», придбані за рахунок коштів банку.

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"Їм інкриміновано дії, передбачені ч.5 ст.191 (окремим як пособництво у вчиненні вказаного злочину), ч.3 ст.209, ч.1 ст.366 КК України", - зазначили у САП.

У прокуратурі повідомили, що, за версією слідства, протягом вересня 2013 – січня 2014 років бенефіціарні власники групи «Креатив» за попередньою змовою з службовими особами ПрАТ «Креатив», службовими особами «Ощадбанку», ТОВ «ЗМЖ», працівниками ПАТ «Креатив Груп» і ТОВ «Кредитне Брокерське Агентство», заволоділи грошовими коштами, отриманими ПрАТ «Креатив» в АТ «Ощадбанк» за договором кредитної лінії в сумі 20 мільйонів доларів США, що на момент вчинення злочину складало 160 мільйонів гривень.

"Вищевказаний договір кредитної лінії є таким, що укладений в порушення вимог кредитної політики АТ «Ощадбанк» та таким, що ніколи не був забезпечений заставою майнових прав. Зокрема, як встановлено пізніше господарськими судами, поставки товару за угодою, право вимоги по якій на суму понад 100 мільйонів гривень банком взято як забезпечення кредиту, не здійснювались", - заявили у САП.

Таким чином, стверджують у відомстві, «Ощадбанк» безпідставно, в порушення вимог кредитної політики держбанку уклав з ПрАТ «Креатив» договір кредитної лінії на суму 20 мільйонів доларів (160 мільйонів гривень в еквіваленті), хоча наявне забезпечення дозволяло видати кредит на суму не більш як 7 мільйонів доларів (56 мільйонів гривень).

Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня детективи Національного антикорупційного бюро України затримали десять осіб, яких підозрюють у заволодінні 20 мільйонами доларів державного "Ощадбанку".