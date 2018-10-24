"Пояс вірності": екс-"віагру" висміяли в Instagram за дивний образ (фото)

На своїй сторінці в Instagram артистка виклала знімок, на якому позує в джинсах, прикрашених ланцюгами трикутної форми.

Українська співачка і колишня учасниця групи "ВІА Гра" Анна Сєдокова викликала суперечки в мережі незвичайним образом. На своїй сторінці в Instagram артистка виклала знімок, на якому позує в джинсах, прикрашених ланцюгами трикутної форми. Підписники відразу охрестили їх поясом вірності. Читайте такожЛорак похвалилася престижною російською премією (фото) "Пояс вірності", "Все-таки дуже вульгарна", "А чому на зустріч з Незлобіним наділи пояс вірності?", "Джинси на пояс вірності схожі", - прокоментували користувачі. Як повідомляв УНІАН, втекла в Росії українська співачка оголила груди на фото в Instagram.

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