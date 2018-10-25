Верховний суд РФ визнав законними 8 років у колонії суворого режиму для українця Панова (фото)

Окупанти звинуватили Панова в "підготовці диверсій" у Криму.

Верховний суд Росії визнав законним рішення "суду" в окупованому Криму - 8 років колонії суворого режиму для громадянина України Євгена Панова, звинуваченого в "підготовці диверсій" на півострові.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, таке рішення оголосила трійка суддів Верховного суду Росії. Засідання пройшло на мінус четвертому поверсі - в залі-бомбосховищі - у закритому режимі.

"Вирок стосовно Панова Євгена залишити без зміни, апеляційну скаргу - без задоволення", - зачитав вирок суддя.

Він також додав, що рішення може бути оскаржено в президії Верховного суду РФ.

Відповідаючи на запитання УНІАН, Панов сказав, що не визнає рішення суду. "Всім привіт! Слава Україні", - також заявив Панов, після чого його вивели із залу засідання.

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Як повідомляв УНІАН, ФСБ Росії в серпні 2016 року оголосила про затримання в окупованому Криму групи "українських диверсантів", які нібито готували теракти на півострові. Затриманих деякий час утримували в московському СІЗО "Лефортово", а пізніше повернули в Крим.

Російські спецслужби стверджують, що затримані Панов і Андрій Захтей були членами "групи диверсантів", яка нібито планувала вчинити теракти на об'єктах туристичної та соціальної інфраструктури півострова.

Влада України називає ці звинувачення провокацією російських спецслужб.

Захтей підписав досудову угоду зі слідством. У лютому його засудили до 6 років і 6 місяців колонії суворого режиму й штрафу в 220 тис. рублів (близько 105 тис. грн).

Панова засудили до 8 років колонії суворого режиму.