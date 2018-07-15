Засудженого до 8 років в’язниці "кримського диверсанта" Панова етапують до Росії – правозахисник

Керівник Crimean Human Rights Group Ольга Скрипник зазначила, що в Криму немає колоній суворого режиму, тому фігурант справи так званих “українських диверсантів” Євген Панов, скоріш за все, відбуватиме покарання в РФ.

Засудженого до 8 років позбавлення волі в колонії суворого режиму фігуранта справи так званих “українських диверсантів” Євгена Панова, скоріш за все, етапують з тимчасово окупованого Криму на територію РФ.

Про це керівник Crimean Human Rights Group Ольга Скрипник cказала в ефірі UA:Крим, повідомляється на сторінці групи у Facebook.

«По відношенню до Євгена Панова ми бачимо, що «суддя» був необ’єктивним, він не врахував заяву про тортури, не врахував, що було багато фальсифікацій, те що, наприклад, обшук автомобіля Євгена був проведений незаконно, тобто це все свідчить про його невинуватість. Але «суддя» ігнорує це все, і це є також порушенням права на справедливий суд», – сказала правозахисник.

Читайте такожВ масках Трампа і Путіна: у центрі Одеси активісти провели флешмоб на підтримку Сенцова

Скрипник також наголосила, що після набуття чинності вироком Панова етапують з Криму до РФ, що буде порушення міжнародного гуманітарного права.

«Його етапують з Криму, бо на півострові взагалі немає колонії суворого режиму. Я думаю, що це робиться спеціально, для того щоб перервати зв’язки з родиною, для того щоб родичам, правозахисникам та адвокатам було важче дістатися до цих людей», - додала Скрипник.

Вона наголосила, що боротьба за свободу Панова продовжується. На вирок готується апеляційна скарга, захист також збирає матеріали для звернення до Європейського суду з прав людини.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ Росії в серпні 2016 року оголосила про затримання в тимчасово окупованому Криму групи «українських диверсантів», які нібито готували теракти на півострові. Затриманих деякий час утримували в московському СІЗО «Лефортово», потім повернули до Криму.

Російські спецслужби заявляють, що затримані Панов і Андрій Захтей були членами «групи диверсантів», яка нібито планувала вчинити теракти на об'єктах туристичної та соціальної інфраструктури півострова.

Влада України заперечує російські звинувачення на адресу українців й називає їх провокацією російських спецслужб.

Захтей підписав досудову угоду зі слідством. У лютому 2018 р. його засудили до 6 років і 6 місяців колонії суворого режиму і штрафу 220 тис. рублів (близько 105 тис. грн).

13 липня підконтрольний Кремлю так званий «Верховний суд Криму» засудив Панова до 8 років колонії суворого режиму.