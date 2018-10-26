Фінальний штрих: на столичній станції метро "Почайна" встановили нову назву (фото)

Нові металеві літери обійшлися київській підземці у 110 тисяч гривень.

На колійній стіні "Почайни" змонтовано назву станції. Нові металеві літери обійшлися київській підземці у 110 тисяч гривень.

Повністю роботи з встановлення літер, а відповідно завершення процесу перейменування, будуть проведені найближчими днями, повідомили у прес-службі КП "Київський метрополітен".

"Відтак, було передруковано усі карти, що розміщуються у вагонах поїздів, як лінійні, так і великі, замінено назву у навігації на кожній станції та пересадочних вузлах, інформацію внесено у всю необхідну документацію та ресурси, тощо", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що за 58 років існування київського метро загалом було перейменовано 14 станцій. Одна з них, нинішній "Майдан Незалежності", змінювала назву двічі.

Як повідомляв УНІАН, що рішення про зміну назви станції "Петрівка" на "Почайну", а також Куренівсько-Червоноармійської лінії метро на Оболонсько-Теремківську Київрада ухвалила у лютому цього року. Депутати доручили підприємству провести необхідні роботи.