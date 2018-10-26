У Нацполіції назвали найбільш кримінальне місто України

За словами Аброськіна, найбільш безпечним містом є прифронтовий Маріуполь.

Найбільш несприятлива криміногенна обстановка серед міст України зафіксована в Черкасах.

Про це заявив перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін.

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"Мирне місто Черкаси, де кілька днів тому проводив нараду керівників кримінальної поліції України - найбільш кримінальне місто в країні. Запитую у керівника ГУНП Черкаської області, як місцева влада піклується про безпеку своїх жителів, чи працює програма "Безпечне місто"? Відповідь - ні", - написав Аброськін в Facebook.

За його словами, найбільш безпечним містом є прифронтовий Маріуполь.

"Сьогодні Маріуполь - це найбільш безпечне місто, тому що суспільство, поліція і військові роблять все можливе для цього", - зазначив Аброськін.