У Маріуполі підполковнику зламали щелепу за українську мову - соцмережі

Підполковника ДПСУ, якому зламали щелепу, звати Станіслав, він 14 років служить на східних кордонах України.

Підполковнику Держприкордонслужби зламали щелепу у кав'ярні Маріуполя нібито через прохання дати меню українською.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила екс-заступник голови Одеської ОДА Соломія Бобровська. За її словами, інцидент стався ввечері 17 червня.

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"Зламана щелепа військовослужбовцю - як ціна української мови в Маіруполі", - йдеться у її повідомленні.

"Учора в Маріуполі, прийшовши ввечері у кав'ярню RedCups RDCP Lounge з колегами, - охорона завалила Стаса на підлогу і тупо зламала йому щелепу. Все через прохання поважати клієнтів і дати меню українською мовою", - написала Бобровська.

Як повідомлялося, у гуртожитку Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого розгорівся скандал через українську мову. Одна зі студенток поскаржилася, що всі оголошення в гуртожитку російською мовою, на що працівниця гуртожитку відреагувала дуже різко і почала принижувати дівчину.