Леся Гонгадзе шокована вироком суду

Леся Гонгадзе, мати загиблого журналіста Георгія Гонгадзе, шокована вироком, винесеним судом убивцям її сина. В інтерв’ю « Німецькій хвилі » вона висловила переконання, що справу на цьому, швидше за все, закриють і що реальних замовників убивства так ніколи і не назвуть.

Може, троє підсудних і винні у вбивстві Георгія, каже Леся Гонгадзе, але, на її думку, обвинувачені стали радше «заручниками», «зброєю у руках держави», на яких «повісили» суворий вирок, який насправді слід було розділити між прокуратурою та замовниками. Леся Гонгадзе вважає, що цим вироком хочуть покласти кінець справі. Продовження слідства не буде, і замовників ніхто не судитиме, переконана вона. Мати журналіста не виключає, що тепер на неї тиснутимуть, аби вона дала згоду на поховання решток «таращанського» тіла, які, як переконана Леся Гонгадзе, не належать її синові. «Перший етап завершено: замовлення керівництва держави виконано, вбивці засуджені, світ сповістили про максимальний термін ув’язнення. Другий етап – це провести захоронення і – кінці у воду. На цьому все закінчиться», - каже Леся Гонгадзе. Мати також не виключає, що рештки тіла, які сім років пролежали у морзі, тепер можуть поховати і без її згоди.