Пенсіонерам в анексованому Криму перестали платити пенсії - ЗМІ

Як повідомляє Крим.Реалії, багато пенсіонерів, як військових, так і цивільних, досі не можуть отримати пенсії, хоча датою виплат у них значаться перші числа кожного місяця.

У поштових відділеннях, де відбувається виплата пенсій, керчанам радять звертатися до Пенсійного фонду. Але додзвонитися туди люди не можуть.

«Скрізь короткі гудки. Ми навіть в Сімферополь дзвонили. Там теж глухо», - поскаржився один з керченських пенсіонерів.

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В управлінні Пенсійного фонду роз'яснити ситуацію у вівторок не змогли, заявивши, що через непрацюючий комп'ютер не можуть уточнити інформацію.

У той же час, як повідомляють деякі ЗМІ, затримка з виплатою пенсій спостерігається не тільки в Дніпродзержинську, але і в Севастополі, і пов'язано це з новорічними канікулами, які у Пенсійного фонду тривали з 1 по 12 січня.

Між тим працювати в обмеженому режимі в управлінні Пенсійного фонду в Керчі почали ще з 15 грудня минулого року, пояснюючи це передачею справ Росії.