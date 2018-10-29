Українські військові втретє беруть участь у марафоні морської піхоти США (відео)

Четверо здолали 42-кілометрову дистанцію, ще четверо пробігли 10 кілометрів.

Українські воїни долають найскладніші дистанції. У США українці вже втретє беруть участь в американському марафоні морської піхоти.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Четверо здолали 42-кілометрову дистанцію, ще четверо пробігли 10 кілометрів.

Вони власним прикладом демонструють, що перемогти можна все, і навіть за відсутності зору чи ніг, а зі старими болючими ранами - долати дистанції, які далеко не всім під силу.

Про найкращу реабілітацію, як кажуть самі хлопці, на найбільшому марафоні світу. У марафоні в Вашингтоні беруть участь десятки тисяч людей.

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Цього року половина українців біжить 10 кілометрів. Серед них - добре відомий глядачам Олександр Дарморос. Він підірвався на міні і відтоді не бачить і залишився без ноги.

В українських ветеранів надзвичайно потужна група підтримки. Жовто-блакитні прапори зустрічають їх на фініші.

Повний 42-кілометровий марафон першим з українців пробігає Павло Чайка.