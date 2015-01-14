Створена комісія з надання допомоги постраждалим від теракту під Волновахою

Як повідомляє управління інформаційної політики та з питань преси Донецької ОДА, відповідне розпорядження підписав голова облдержадміністрації Олександр Кіхтенко.

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"Згідно з документом, створена комісія для організації надання допомоги постраждалим особам і сім'ям загиблих в результаті артилерійського обстрілу на блокпосту в районі міста Волноваха", - наголошується в повідомленні.

До складу комісії увійшли представники департаментів житлово-комунального господарства, охорони здоров'я, соціального захисту населення та інших структурних підрозділів.

Як повідомляв УНІАН, 13 січня, під час обстрілу бойовиками автобуса під Волновахою загинули 12 і поранено 17 мирних громадян. Також був поранений 1 військовослужбовець.