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У Києві затримали скандального екс-голову апеляційного суду Криму (фото)

14:27, 03 листопада 2018
Суспільство
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У Києві затримали екс-голову апеляційного суду Криму Валерія Чорнобука / фото facebook.com/LarysaSargan

Слідчі прокуратури Автономної Республіки Крим та співробітники Служби безпеки України затримали колишнього голову Апеляційного суду АР Крим Валерія Чорнобука, який підозрюється у державній зраді.

Про це прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган повідомила на своїй сторінці у Facebook.

фото facebook.com/LarysaSargan

«Слідчими прокуратури АРК та СБУ 03.11.18 близько 10:00 на підставі ухвали слідчого судді затримано колишнього голову Апеляційного суду АР Крим Валерія Чорнобука, який перебував у розшуку за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада)», - написала вона.

За словами Сарган, затриманого буде доставлено до слідчого судді для обрання запобіжного заходу.

фото facebook.com/LarysaSargan

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2017 року прокуратура Автономної Республіки Крим направила до суду 10 звинувачень за фактом державної зради депутатів окупованого Криму.

В червні минулого року генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомляв, що ГПУ передала до суду 99 справ про держзраду суддів з окупованого Криму.

У серпні цього року прокуратура оголосила Валерія Чорнобука у розшук, за підозрою у держзраді.

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Теги: #Крим#затримання#суддя