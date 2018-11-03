У Києві затримали скандального екс-голову апеляційного суду Криму (фото)

Затриманого колишнього голову Апеляційного суду АР Крим Валерія Чорнобука буде доставлено до слідчого судді для обрання запобіжного заходу.

Слідчі прокуратури Автономної Республіки Крим та співробітники Служби безпеки України затримали колишнього голову Апеляційного суду АР Крим Валерія Чорнобука, який підозрюється у державній зраді.

Про це прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«Слідчими прокуратури АРК та СБУ 03.11.18 близько 10:00 на підставі ухвали слідчого судді затримано колишнього голову Апеляційного суду АР Крим Валерія Чорнобука, який перебував у розшуку за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада)», - написала вона.

За словами Сарган, затриманого буде доставлено до слідчого судді для обрання запобіжного заходу.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2017 року прокуратура Автономної Республіки Крим направила до суду 10 звинувачень за фактом державної зради депутатів окупованого Криму.

В червні минулого року генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомляв, що ГПУ передала до суду 99 справ про держзраду суддів з окупованого Криму.

У серпні цього року прокуратура оголосила Валерія Чорнобука у розшук, за підозрою у держзраді.