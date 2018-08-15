Екс-голову Апеляційного суду Криму оголосили у розшук

Дозвіл на його затримання надав слідчий суддя Голосіївського суду Києва.

Колишнього голову Апеляційного суду Автономної Республіки Крим Валерія Чорнобука оголосили у розшук, його підозрюють у державній зраді.

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Про це повідомляє прес-служба прокуратури АРК.

«Прокуратурою Автономної Республіки Крим за вчинення державної зради оголошено у розшук колишнього голову Апеляційного суду АРК», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ухвалою слідчого судді Голосіївського суду м. Києва надано дозвіл на затримання підозрюваного з метою його участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Картка Валерія Чорнобука також з`явилась у базі розшуковому обліку на сайті МВС.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2017року прокуратура Автономної Республіки Крим направила до суду 10 звинувачень за фактом державної зради депутатів окупованого Криму.

В червні минулого року генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомляв, що ГПУ передала до суду 99 справ про держзраду суддів з окупованого Криму.