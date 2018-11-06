Готуйтеся до заторів: "євробляхери" завтра заблокують центр Києва і проспект Перемоги

Крім звільнення глави "Укртрансбезпеки" Михайла Ноняка, автомобілісти будуть вимагати прийняти законопроекти №8487 і 8488, які знижують акциз на розмитнення автомобілів.

Власники автомобілів з іноземною реєстрацією мають намір провести акцію протесту під Верховною Радою в Києві та заблокувати урядовий квартал, а власники автобусів і фур проведуть мітинг біля Міністерства інфраструктури, заблокувавши проспект Перемоги.

Про це в коментарі УНІАН заявив керівник організації «АвтоЄвроСила» Олег Ярошевич.

«Акція протесту завтра буде тільки в Києві. Перша частина буде біля Міністерства інфраструктури. Там буде близько 300 автобусів, півсотні фур. Буде повністю перекрито проспект Перемоги. Ця акція розпочнеться о 7-й ранку і закінчиться близько 8:30. З 9-ї ранку розпочнеться акція протесту автомобілістів на єврономерах біля Верховної Ради. Вони перекриють урядовий квартал. Швидше за все, акція протесту тут буде цілий день, а може, і не один день. Планується, що в мітингу візьмуть участь від 10 до 30 тисяч машин. Однак скільки буде - подивимося», - сказав він.

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Ярошевич повідомив, що учасники протесту вимагатимуть звільнити голову «Укртрансбезпеки» Михайла Ноняка і ухвалити законопроекти №8487 і 8488, які знижують акциз на розмитнення машин.

«Ми вимагатимемо, щоб вийшов міністр інфраструктури і взяв вимогу про звільнення голови «Укртрансбезпеки» Михайла Ноняка. Я розумію, що рішення про звільнення ухвалює не міністр, але він буде на Кабміні. Тому він зможе передати нашу вимогу уряду. Біля Верховної Ради ми будемо вимагати ухвалити законопроекти № 8487 і 8488, які знижують акциз на розмитнення машин. Ухвалити їх з правками, а не в тому вигляді, в якому він вийшов з комітету», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у вересні Кабінет міністрів України відновив на посаді голову Держслужби з безпеки на транспорті ("Укртрансбезпека") Михайла Ноняка, який був відсторонений від роботи на час проведення розслідування.

У березні міністр інфраструктури України Володимир Омелян звернувся до уряду з пропозицією звільнити Ноняка.

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Невдоволення міністра викликала непрозора робота служби. У свою чергу, Ноняк раніше заявляв про відсутність підтримки з боку Міністерства інфраструктури в питанні зміни нормативно-правової бази для зниження корупційних ризиків, а також у питанні переведення послуг, які надає "Укртрансбезпека", в електронний формат.

У липні Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект закону № 8487, метою якого є зниження вартості розмитнення автомобілів, а також проект закону № 8488, метою якого є посилення контролю за переміщенням і перебуванням в Україні транспортних засобів з іноземною реєстрацією.