В Україні накрили угруповання, яке контрабандою ввозило і продавало фальсифіковані ліки для онкохворих

Співробітники СБУ припинили діяльність угруповання, члени якого організували контрабандне ввезення та нелегальний збут в Україні лікарських засобів сумнівної якості для онкохворих.

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Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, оперативники спецслужби задокументували, що ділки налагодили постачання з країни-агресора великих партій незареєстрованих в Україні медичних препаратів для реалізації онкохворим у Києві, Дніпрі, Харкові, Хмельницькому та Вінниці.

Товар, що надходив міжнародними поштовими відправленнями, «розповсюджувався» за сприяння лікарів регіональних онкологічних диспансерів.

Співробітники СБУ встановили, що фальсифіковані ліки для потреб онкохворих також завозились зловмисниками з Туреччини та Індії.

Перевезення препаратів здійснювалось із грубим порушенням умов зберігання, що призводило до втрати медикаментозного ефекту. За висновком профільних експертів, ввезення та збут в Україні цих лікарських засобів сумнівної якості становив загрозу життю та здоров’ю громадян.

Під час проведення санкціонованих слідчих дій у фігурантів справи у Вінницькій, Дніпропетровській, Київській та Хмельницькій областях правоохоронці вилучили сотні упаковок незареєстрованих в Україні контрабандних лікарських засобів.

Слідчими управління СБУ у Вінницькій області розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 305 та ч. 2 ст. 321-1 Кримінального кодексу("контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів"; "фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів") .

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада правоохоронці провели обшуки у Вінницькому обласному онкодиспансері, за місцями роботи та проживання співробітників диспансеру та групи постачальників, які створили та налагодили мережу постачання контрабандних ліків, і вилучили велику партію контрабандних препаратів.