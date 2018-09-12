За рік українці витратили 14 мільярдів гривень на ліки з недоведеною ефективністю

Експерти до медикаментів з недоведеною ефективністю віднесли - противірусні, гомеопатичні препарати, лікарські засоби рослинного походження, гепатопротектори, нейропротектори, які не мають ґрунтовних клінічних досліджень.

Щороку українці витрачають 14 мільярдів гривень на ліки з недоведеною ефективністю - це дані моніторингу, який провели експерти "Центру протидії корупції". У списки "сумнівних" потрапили препарати з неякісними клінічними дослідженнями, не зареєстровані в розвинених країнах, а також вилучення з протоколів лікування у європейських клініках.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Противірусні препарати в лікуванні ГРВІ неефективні, переконує лікар Тетяна Рибакова. Вірусів більше 800 різновидів, а універсального противірусного препарату не існує. Вона працює педіатром у приватній клініці і їм заборонено прописували ліки з недоведеною ефективністю.

«Ми ж лікуємо ГРВІ, як лікують у Німеччині, де немає препаратів з недоказовою ефективністю, також ми не можемо використовувати гомеопатичні препарати, або ліки з недоведеною ефективністю», - каже лікар.

Експерти до медикаментів з недоведеною ефективністю віднесли - противірусні, гомеопатичні препарати, лікарські засоби рослинного походження, гепатопротектори, нейропротектори, які не мають ґрунтовних клінічних досліджень. Також показником якості вважають реєстрацію препарату в країнах ЄС, США, Австралії та Японії.

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Автоматично всі оригінальні українські ліки потрапили в сумнівні.

«Якщо у них є таке інноваційний лікарський засіб, чому вони не можуть провести широкі клінічні дослідження, я маю на увазі, клінічні дослідження, а не на 20 пацієнтах десь на кафедрі, де-то в медуніверситеті, чому вони не можуть зареєструвати це в інших країнах», - кажуть медики.

Виробники обурюються. Зареєструвати свій препарат їм не по кишені, адже потрібні сотні мільйонів євро.

Дані клінічних досліджень, проведених в Україні - закрита інформація. Ті виробники, які вирішуються реєструватися за кордоном, повинні провести нові, щоб довести їх якість.

У переліку сумнівних препаратів і чимало імпортних. Серед лідерів аптечних продажів - нейропротектори, які в основному завозяться з-за кордону. Ціни різні - від сотні до семисот гривень за упаковку. В Україні ці препарати призначають для лікування інсульту.

«У жодній з цивілізованих країн вони не використовують у лікуванні інсульту. Жоден з нейропротекторів не використовуються в країні-виробнику», - говорить експерт у боротьбі з інсультами Дмитро Гуляєв.

Європейські країни вилучили медикаменти протоколів лікування. Після цього виробники збувають їх в Україну, Росію та деякі азіатські країни. Курс лікування обходиться в кілька тисяч гривень. Чому лікарі не призначають ефективні препарати, Дмитро Гуляєв може тільки припускати.

«Я чув, що компанії при призначенні препарату дарують чайники електричні. Це буває і поїздка на міжнародний конгрес», - говорить Гуляєв.

За результатами моніторингу українці витратили 14 мільярдів гривень на препарати з недоведеною ефективністю, а це понад чверть від усіх проданих медикаментів за минулий рік.

Як повідомляв УНІАН, в Україні зафіксована небезпечна інфекція - 11-річний хлопчик лежить у лікарні при смерті.