У Харкові під будівлею міськради зібралося близько сотні мітингувальників

Як передає кореспондент УНІАН, активісти ВО “Свобода”, місцевого Євромайдану, Автомайдану і захисники тварин зібралися перед головним входом до будівлі міської ради на площі Конституції.

Люди тримають національні прапори, символіку ВО “Свобода”, Автомайдану, а також плакати з написами: “Кому насправді належить харківське метро?”, “Вимагаємо звіту господарської діяльності Харківської міської ради”, “Нет войне в Украине”, “Убийства бездомных животных - способ воровства бюджетных денег”.

Зоозахисники виступають проти жорстокого поводження з тваринами у харківському притулку.

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Активісти ВО “Свобода” вимагають проведення аудиту фінансової діяльності Харківської міськради, а також прозорого використання комунального майна міськими посадовцями.

Учасники Євромайдану вимагають прозорого бюджетного процесу, приведення регламенту міської ради у відповідність до законодавства, а також зміни чиновників, які відповідають за міське комунальне господарство.

Усі входи до міської ради охороняють працівники міліції. За даними прес-служби Харківської міської ради, сьогодні на бюджетну сесію будуть допущені представники громадськості.