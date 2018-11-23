У львівському ліцеї батьки не пускають дітей на уроки через першокласника, який б'є учнів

Другий день більша частина першого класу ліцею не приходить на навчання.

Батьки учнів одного з трьох перших класів львівського ліцею імені Пулюя (колишня СЗШ №83) вже другий день не впускають своїх дітей на навчання через агресію одного зі школярів.

Заступник директора з виховної роботи ліцею імені Пулюя Олена Мартинюк повідомила, що у четвер, 22 листопада, у школі відсутня більша частина 1В класу. Батьки першачків вимагають відрахувати зі школи однокласника їхніх дітей. Зокрема, їх непокоїть агресивна поведінка 7-річного школяра, передає "Захід.нет".

«Минулого тижня учень, проти якого бунтують, проявляв агресію до однокласників. Така ситуація трапляється не вперше. Останні кілька місяців із школярем працює наш шкільний психолог, однак поведінка учня 1В не покращується. Тому у батьків не витримали нерви», — підтвердила Олена Мартинюк.

Про те, у чому саме проявлялась агресія школяра, вона відмовилась говорити. Однак «ЧБ інфо» пише, що семирічний хлопчик тримає у страху весь клас — б'є однокласників, нецензурно висловлюється до вчительки та навіть мочився на інших дітей. Цю інформацію підтвердила мати першокласниці 1В класу Тетяна Косей.

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«Однокласник моєї доньки постійно зриває уроки, зневажливо спілкується із вчителькою, бігає за дітьми із ножицями, душить себе руками, падає на підлогу та влаштовує істерики. Він також викрадає у дітей речі, а цього тижня він помочився на хлопчика у туалеті. Ця дитина поводить себе так від початку навчального року. Спочатку керівництво школи реагувало на наше прохання втрутитись у ситуацію. Однак тепер нікому немає діла до нього і до наших дітей, які систематично страждають від агресивного школяра. Мама цього хлопця на будь-які зауваження щодо неприйнятної поведінки її сина реагує також агресивно», — повідомила Тетяна Косей.

Олена Мартинюк наголосила, що позиція адміністрації школи полягає не у тому, щоб відрахувати дитину, а допомогти їй. Після того, як майже весь 1В не з'явився на уроки, керівництво школи повідомило про поведінку першокласника поліцію, відділ освіти Галицького та Франківського районів та службу у справах дітей, які мають перевірити умови, у яких проживає дитина.

«Ми повідомили батькам, які бунтують, що не можемо ізолювати дитину. Намагаємось зараз з’ясувати причини агресивної поведінки першокласника. Батьки хлопчика розлучені, мати проживає із іншим чоловіком. Наразі мама хлопчика відмовилась йти на контакт із батьками класу, проте спілкується із шкільним психологом. Вранці я розмовляла із батьками класу і наголосила, що першокласник зараз і під час уроків, і на перервах перебуває під постійним наглядом психолога і вчителів, тому у них нема більше причин залишати дітей вдома», — каже Мартинюк.

Однак мати школярки 1В класу ліцею повідомила, що батьки наразі не збираються впускати дітей до школи.

«Це питання повинна вирішити дирекція школи. Якщо психологу і вчителям важко вплинути на ситуацію, то, можливо, варто вжити інших, більш радикальніших, заходів. Позиція батьків учнів 1В однозначна: наші діти не прийдуть до школи, поки у цьому класі навчається їхній агресивний однокласник», — наголосила Тетяна Косей.