Всесвітній день домашніх тварин: кумедні відео хатніх улюбленців (відео)

Щорічно 30 листопада у багатьох країнах відзначається Всесвітній день домашніх тварин (World Pets Day).

Воно присвячене всім домашнім тваринам і служить нагадуванням всьому людству про відповідальність за «братів наших менших».

У 52% українців є домашні тварини. Найчастіше заводять собак та котів.

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Однак серед домашніх вихованців зустрічаються і їжаки, сови, свині та інші незвичайні тварини.

У різних країнах різні заходи в цей день. Хтось проводить пікети на захист тварин від жорстокого поводження, хтось влаштовує флешмоби закликаючи створити притулок або клініку, десь просто влаштовують виставки котів і собак.

Мало хто знає, але у мережі Instagram є купа популярних сторінок хатніх улюбленців, які отримують десятки тисяч лайків завдяки своїм власникам, які постійно фотографують тваринок та ведуть їхні сторінки.

В цей день господарі дозволяють своїм вихованцям лазити по столу, гризти тапки, довше гуляти на вулиці та інше. Хтось купує різну смакоту своєму улюбленцю і приділяє йому максимум уваги.