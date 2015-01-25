Українські військові евакуювали двох дітей з обстрілюваної бойовиками Трьохізбенки

Українські військові евакуювали двох дітей з-під обстрілів бойовиками Трьохізбенки в Луганській області.

Про це йдеться сторінці прес-центру АТО у Facebook.

"До групи цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України, що працює на Луганщині, від представників органів місцевого самоврядування надійшло звернення щодо допомоги в евакуації дітей з села Трьохізбенка", - повідомляють у прес-центрі.

Вони нагадують, що упродовж кількох днів населений пункт постійно обстрілюється з РСЗВ «Град» та мінометів із території, яку контролюють незаконні військові формування.

Читайте такожТерористи всю ніч обстрілювали Станицю Луганську і Щастя - Москаль"Два останні дні більшість часу діти разом з матір’ю провели у підвалі, тому без вагань залишили напівзруйнований будинок та поїхали з військовими до школи-інтернату. Офіцери групи цивільно-військового співробітництва розмістили десятирічну дівчинку та одинадцятирічного хлопчика в навчально-виховному закладі та передали школі-інтернату продукти харчування", - повідомляє прес-центр.