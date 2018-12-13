В СБУ зафіксували підготовку провокацій напередодні і під час Об’єднавчого собору

Об’єднавчий собор відбудеться 15 грудня в Софійському соборі у Києві.

Службою безпеки України задокументовано наміри організувати в місті Києві та інших регіонах нашої держави провокації напередодні та під час проведення Об’єднавчого собору українських православних церков.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив заступник голови СБУ Віктор Кононенко.

«СБУ задокументовано наміри організувати в місті Києві та інших регіонах нашої держави провокації напередодні та під час проведення Об’єднавчого собору та створення української помісної православної церкви», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня за результатами засідання Синоду Константинопольського патріархату було оприлюднено рішення, в якому Вселенський патріархат підтвердив продовження процедури надання автокефалії церкві України.

Читайте такожНа Об'єднавчий собор українських церков прийде Порошенко – джерело

Крім того, було скасовано лист Синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату, патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

3 листопада президент України і вселенський патріарх підписали угоду про співпрацю і взаємодію між Україною і Вселенським патріархатом.

29 листопада Вселенський патріархат затвердив проект статуту Української церкви, якій буде надано томос про автокефалію.

Об’єднавчий собор, учасники якого мають проголосити створення автокефальної православної церкви в Україні, затвердити її статут та обрати предстоятеля, відбудеться 15 грудня в Софійському соборі у Києві.