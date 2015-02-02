На Керченській переправі через шторм в черзі стоять сотні машин

Через сильний вітер минулої ночі поромна лінія працювала з перервами, продовжує діяти оголошене в кінці січня штормове попередження, повідомляє ТАСС з посиланням на Єдину транспортну дирекцію.

"У зв'язку з поліпшенням погоди, відновлено роботи з реконструкції причалу в порту "Крим", які триватимуть до 10 лютого. Щодня до 15:00 рух поромів здійснюватися не буде", - зазначили в дирекції. Раніше повідомлялося, що через шторм і скупчення автомобілів ремонтні роботи були скасовані.

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У порту Кавказ черги на завантаження очікують до 420 легкових і 90 вантажних автомобілів, в порту Крим стоїть до 90 легкових та 27 вантажних машин. Всього за минулу добу було перевезено 664 машини і понад 2 тис. пасажирів.

На вантажний лінії в порту Новоросійська навантаження очікують 217 вантажних автомобілів, у Слов'янську-на-Кубані - 390 вантажівок, в Керчі - 310 машин.