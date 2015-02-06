До суду направлено 8 справ щодо вбивств "майданівців", ще 250 розслідують - Ярема

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ярема сказав під час виступу в парламенті.

Він зазначив, що під час придушення мирних акцій на Майдані постраждали 2,5 тисяч осіб, а 104 з них загинули. 1200 отримали травми, у тому числі 185 - з вогнепальної зброї, а ще 1000 осіб отримали інші тілесні ушкодження.

За участь у мирних протестах 134 людини були незаконно позбавлені свободи, зауважив генпрокурор.

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“Неправомірно до кримінальної відповідальності притягнуті 503 людини та 291 - до адміністративної. Усі ці люди визнані потерпілими у рамках розслідування кримінальних проваджень", - сказав Ярема.

Водночас, зауважив він, загальна кількість кримінальних проваджень щодо посадових осіб, у тому числі вищого рангу, становить близько 2,5 тисячі. “Для забезпечення їх належного розслідування, ми за короткий термін звільнилися від прокурорів-поплічників режиму, змінений весь керівний склад як Генеральної прокуратури, так і прокуратур обласного рівня. Створені потужні слідчі групи з патріотично налаштованих і найбільш досвідчених працівників прокуратури, органів внутрішніх справ і Служби безпеки України", - сказав Ярема.

Таким чином, за його словами, розслідується близько 1000 кримінальних проваджень лише щодо злочинів проти Майдану, у тому числі 250 - щодо умисних вбивств і замахів на вбивства, а понад 500 - перевищення влади та службових повноважень.

Ярема також додав, що в рамках розслідувань, зокрема, допитано близько 3 тисяч осіб і проведено понад 1000 експертиз.

“Внаслідок цієї копіткої роботи, незважаючи на об'єктивні причини, які впливають на строки розслідування, до суду вже направлено 8 обвинувальних актів за фактами умисних вбивств учасників революції гідності та скоєних щодо них насильницьких дій“, - сказав генпрокурор.

Він нагадав, що про підозру у скоєнні злочинів оголошено основним організаторам і членам злочинного угруповання, серед яких екс-президент України Віктор Янукович, екс-прем'єр-міністр Микола Азаров, колишній перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов, екс-генпрокурор Віктор Пшонка, екс-міністр МВС Віталій Захарченко, екс-заступник міністра внутрішніх справ Віктор Ратушняк та інші, а загалом це понад сто осіб.

Раніше УНІАН повідомляв, що термін розслідування справ за фактами розстрілів на Майдані був продовжений.