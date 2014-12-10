Термін розслідування справ за фактами розстрілів на Майдані подовжено

Як передає кореспондент УНІАН, про це на спільному засіданні парламентських комітетів з питань запобігання корупції та з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності заявив генеральний прокурор Віталій Ярема.

Він зазначив, що по двох підозрюваних беркутівцях за один-два тижні справа буде передана до суду. А що стосується інших кримінальних справ щодо подій на Майдані, то Ярема зазначив, що є необхідність подовжити термін досудового розслідування справ.

Читайте такожДо суду направлено 7 справ за злочини проти активістів МайдануНагадаємо, що Кримінально-процесуальний кодекс надає на розслідування кримінальних справ у досудової стадії один рік.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко звітував про хід розслідування злочинів проти майданівців.

За його словами, вбивства активістів Майдану Сергія Нігояна та Михайла Жизнєвського були вчинені, швидше за все, працівниками міліції.

Кримінальне провадження за фактом викрадення і катування активіста Автомайдану Дмитра Булатова не розкрито. Триває слідство.

Повністю розкрито вбивства активіста Майдану Юрія Вербицького та побиття іншого активіста Ігоря Луценка. Злочинців затримано, справи знаходяться у судах, але організатори цих злочинів переховуються в Росії. Геращенко зазначив, що ці злочини були скоєні з метою залякати інших учасників Майдану. Він також додав, що злочинного наміру проти саме цих двох активістів не було. На їхньому місці могли опинитися будь-які інші люди, які брали участь в акціях протесту.

Говорячи про вбивства активістів 18 лютого в Маріїнському парку, Геращенко зазначив, що тоді загинуло п`ятеро людей, четверо з яких були вбиті з вогнепальної зброї, а одного забили до смерті палицями. Справа знаходиться у провадженні Генеральної прокуратури.

Стосовно вбивств на Майдані у ніч на 19 лютого, коли загинули 13 активістів, Геращенко зазначив, що люди були вбиті як з нарізної зброї, так і холодної. При цьому він підкреслив, що міліціонери тієї ночі не отримували вогнепальної зброї. Окрім того, він додав, що тоді ж загинуло семеро працівників міліції.

Коментуючи вбивство в лютому журналіста В’ячеслава Веремія, Геращенко зауважив, що встановлено одного з учасників побиття журналіста та всіх інших осіб, які причетні до його вбивства. Також Геращенко додав, що безпосередня провина за вбивство Веремія лежить на колишньому міністрі внутрішніх справ Віталії Захарченку та його першому заступнику Вікторові Дубовику, які у даний час знаходяться за межами України.

Стосовно подій, що сталися на Майдані 19 лютого, Геращенко наголосив, що тоді було вбито співробітників Внутрішніх військ, при цьому всі ці вбивства були скоєні з однієї зброї, ймовірно, пістолета Макарова. Також того дня були застрелені співробітники ДАІ на Борщагівці у Києві.

20 лютого було вбито чотирьох правоохоронців і 49 майданівців. За цими вбивствами встановлено 16 підозрюваних “беркутівців”, трьом з них було оголошено підозру, але одного (Дмитра Садовника) суд відпустив під домашній арешт, після чого він зник. Усі інші переховуються за межами України, констатував радник глави МВС.

Крім того, Геращенко зазначив, що значні перешкоди в розслідуванні злочинів, скоєних під час Майдану, створює російська влада, оскільки в РФ переховується багато злочинців.