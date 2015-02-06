У Сумській області шахрайка вимагала гроші у дружини полоненого військового

Про це повідомила керівник прес-групи УСБУ у Сумській області Олеся Рапута.

Згідно з повідомленням, наприкінці січня 2015 року військовослужбовець однієї з військових частин, житель міста Тростянець Сумської області, який брав участь в обороні Донецького аеропорту, був захоплений бойовиками так званої «ДНР». Через деякий час на мобільний телефон його дружини зателефонувала незнайома жінка, яка запропонувала за гроші сприяння у звільненні чоловіка. Вона розповіла, що нібито є біженкою з Луганська і має зв'язки із представниками «ДНР» та «ЛНР».

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«Співробітники СБУ оперативно встановили особу, яка вимагала гроші у дружини військовослужбовця. Нею виявилася місцева жителька, яка, ігноруючи всі моральні принципи, вирішила цинічно заробити на сім'ї захисника Вітчизни», - розповіла Рапута.

За матеріалами СБУ щодо зловмисниці цього тижня розпочате досудове розслідування за ч. 2 ст. 15 і ч. 1 ст. 190 (замах на вчинення шахрайства) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці перевіряють інформацію про можливу причетність жінки до терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР».

Раніше УНІАН повідомляв, що СБУ затримала чотирьох інформаторів і коректувальників вогню з "ДНР".