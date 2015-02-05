СБУ затримала чотирьох інформаторів і коректувальників вогню з "ДНР"

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, поблизу від Волновахи співробітники СБУ затримали місцевого жителя, 1966 р., інформатора незаконного збройного формування «Оплот» так званої «ДНР» на прізвисько «Мойдодир».

Встановлено, що він збирав інформацію про місця дислокації, переміщення українських військових, техніки, розташування блокпостів в районах населених пунктів Ольгінка, Новотроїцьке, Лісове, Велика Анадоль, Миколаївка, Володимирівка. Зібрані відомості «Мойдодир» передавав по телефону особисто ватажку однієї із бригад бандформування «Тихону».

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Також оперативні групи контррозвідки СБУ поблизу Красноармійська затримали двох інформаторів і коректувальників вогню терористів, 1974 і 1985 н. р., які з власної ініціативи збирали дані про підрозділах ЗСУ в районі населених пунктів Очеретине і Тоненьке.

В Одеській області військові контррозвідники затримали громадянина України, 1985 р. н., активного учасника терористичної діяльності на прізвисько «Філософ».

Бойовик у квітні минулого року вступив у незаконне військове формування терористичної організації «ДНР», зі зброєю в руках чергував на блокпосту поблизу Костянтинівки, брав участь у нападах на державні установи і вбивствах мирних громадян. Щоб уникнути покарання за скоєні злочини, «Філософ» втік і переховувався в Одеській області.

Щодо затриманих проводяться оперативно-слідчі дії.

Раніше УНІАН повідомляв, що СБУ затримала офіцера Генштабу і бойовика "ДНР", що організували протест під АП.