У Порошенка повідомили, що призов до армії можуть відновити навесні

Призов громадян України на строкову військову службу може бути відновлено з весни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник керівника Головного департаменту з питань національної безпеки та оборони Адміністрації президента України Олексій Покотило.

"Розглядається питання щодо призову на військову службу строковиків. Відповідний також проект указу президента підготовлено, наразі він проходить погодження і фахову експертизу", - наголосив Покотило.

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Відповідаючи на питання про строки призову, Покотило зауважив, що призов може розпочатися вже з березня, хоча і не виключив, що його відновлення з квітня, травня або навіть червня.

Як повідомляв УНІАН, рішення про відновлення призову юнаків на строкову військову службу було ухвалене 20 грудня 2014 року на засіданні РНБО.

У 2015 році планується провести призов 40 тисяч громадян на строкову військову службу.

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15 січня Верховна Рада ухвалила зміни до законодавства щодо вдосконалення порядку проходження військової служби та збільшила до 27 років вік призовників.

В Україні останній призов до армії відбувся восени 2013 року. Навесні 2014 року призов залишався тільки у Внутрішні війська МВС України.